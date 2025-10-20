Con alzas de casi 80%: los fondos mutuos que más rentaron en los últimos 30 días

El comparador financiero de DVA Capital reveló los fondos mutuos con mejor desempeño en los últimos 30 días, que registraron rentabilidades notables gracias al repunte de los mercados emergentes.

El líder del ranking fue FM Toesca Chile Equities, con una rentabilidad mensual de 79,91%, seguido por FM Santander GO Acciones Asia Emergente (8,53%) y FM Bice Acciones Mercados Emergentes (6,89%).

Otros fondos destacados fueron FM Zurich Asia (6,77%), FM Bice Acciones Latam (6,69%), FM Principal Latam Equity (6,54%), FM Security Asia Emergente (6,46%), FM Principal Asia Equity (6,38%), entre otros.

Asia y Latinoamérica lideran la recuperación

Según el análisis de DVA Capital, el listado refleja un predominio de fondos enfocados en Asia y Latinoamérica, regiones que mostraron un sólido repunte entre septiembre y octubre.

Los fondos con mayor patrimonio administrado se concentran en FM Principal Asia Equity, con US$92,5 millones, y FM Toesca Chile Equities, con US$83,2 millones.

De acuerdo con el informe, las ganancias de los últimos meses responden principalmente a la recuperación bursátil internacional y a la depreciación reciente del dólar.