“Instituciones fiscales muy sólidas”: FMI sube proyección de crecimiento para Chile a 2,5% en 2025 pero pide destrabar permisos

En el frente fiscal, anticipa un déficit del Gobierno Central de 2,1% del PIB en 2025: “Una notable consolidación, pero inferior a la prevista por las autoridades (1,5%)”.

Mario Vergara

Buenas noticias desde Washington: el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento para Chile en 2025 desde 2,0% a 2,5%, según su último World Economic Outlook. Para 2026, en cambio, recortó la estimación desde 2,2% a 2,0%.

El organismo prevé que el repunte del próximo año estará “respaldado por el fuerte crecimiento continuo de las exportaciones y la recuperación del consumo y la inversión privados”, con la demanda interna como principal motor, mientras la contribución de las exportaciones netas se reducirá a medida que suban las importaciones y se modere el dinamismo minero.

En inflación, el Fondo proyecta convergencia al 3% a inicios de 2026, a medida que se disipen los efectos de los precios de la electricidad. En el frente fiscal, anticipa un déficit del Gobierno Central de 2,1% del PIB en 2025 —“una notable consolidación, pero inferior a la prevista por las autoridades (1,5%)”— y calcula que “a mediano plazo, se necesitan esfuerzos fiscales adicionales de alrededor de 1,5% del PIB para alcanzar una situación globalmente equilibrada en 2028”.

Nigel Chalk, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, valoró la arquitectura fiscal local: “Chile tiene instituciones fiscales muy sólidas y se han logrado buenos resultados en política fiscal”. Aun así, recomendó reforzar colchones: “Dado lo impredecible de la economía mundial, conviene crear amortiguadores y reservas… apoyamos plenamente una consolidación a medio plazo que permita alcanzar un equilibrio aproximado para 2029”.

El economista también llamó a destrabar inversión para empujar la productividad: “Una de las cosas clave es mejorar el proceso de concesión de permisos, de modo que la inversión pueda avanzar con rapidez… hoy parece bastante bloqueada por la burocracia y la permisología”. Para el FMI, ese ajuste micro —más la continuidad del orden fiscal y el anclaje inflacionario— es decisivo para sostener el crecimiento más allá del rebote de 2025 y enfrentar un 2026 que se perfila más moderado por tensiones comerciales globales.

