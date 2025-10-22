Corte de luz en la región Metropolitana afecta a casi 20 mil hogares: estas son las comunas más afectadas

En horas de la mañana de este miércoles, un corte masivo de luz se registró en la región Metropolitana, afectando a diversas comunas.

Precisamente, las autoridades alertaron que en gran parte del centro de Santiago, en perímetro de Bascuñán Guerrero, sector Parque O’ Higgins, Vicuña Mackenna, y Av. Cardenal Caro, no hay luz.

Sin embargo, precisaron que los semáforos sí funcionan con normalidad.

En tanto, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al menos 19.707 hogares se encuentran sin suministro.

Mientras que la comuna con mayor cantidad de clientes sin luz son:

El Monte - 12.854 clientes afectados

Melipilla - 6.173 clientes afectados

Isla de Maipo - 560 clientes afectados

PRECAUCIÓN (06:40) por corte de energía eléctrica que afecta gran parte del centro de Santiago en perímetro de Bascuñán Guerrero, sector Parque O' Higgins, Vicuña Mackenna, y Av. Cardenal Caro. Situación NO afecta a semáforos que cuentan con sistema autónomo de energía #Santiago pic.twitter.com/pw4zuZOD2t — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 22, 2025

Ampliar