Corte de luz en la región Metropolitana afecta a casi 20 mil hogares: estas son las comunas más afectadas

Autoridades llamaron a la precaución, principalmente en el centro de Santiago.

Juan Castillo

En horas de la mañana de este miércoles, un corte masivo de luz se registró en la región Metropolitana, afectando a diversas comunas.

Precisamente, las autoridades alertaron que en gran parte del centro de Santiago, en perímetro de Bascuñán Guerrero, sector Parque O’ Higgins, Vicuña Mackenna, y Av. Cardenal Caro, no hay luz.

Sin embargo, precisaron que los semáforos sí funcionan con normalidad.

En tanto, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al menos 19.707 hogares se encuentran sin suministro.

Mientras que la comuna con mayor cantidad de clientes sin luz son:

  • El Monte - 12.854 clientes afectados
  • Melipilla - 6.173 clientes afectados
  • Isla de Maipo - 560 clientes afectados
