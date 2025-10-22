El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Auto se salta luz roja y choca con otro en San Miguel: uno de los vehículos cayó desde un paso nivel

Durante la madrugada de este miércoles, se produjo un accidente de tránsito en la comuna de San Miguel, región Metropolitana, que generó la caída de un vehículo desde un paso nivel .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas en la intersección de las avenidas Santa Rosa con Departamental.

En dicho cruce chocaron dos automóviles , luego de que uno de estos no respetara la luz roja. “Producto de esta colisión, uno de los vehículos cayó al paso bajo nivel que se encuentra ubicado en Departamental”, dijo el teniente de Carabineros Jorge Espinoza.

“Se realizó la prueba respiratoria”

El uniformado detalló que los conductores iban con acompañantes, siendo todos trasladados a distintos centros asistenciales, pues “a apreciación del personal policial se tendrían lesiones de carácter leve”, añadió.