;

Adiós a las micros verdes: 24 recorridos de la zona sur de Santiago tendrán buses 100% eléctricos

El cambio se efectuará durante este mes de octubre.

José Campillay

Adiós a las micros verdes: 24 recorridos de la zona sur de Santiago tendrán buses 100% eléctricos

En este mes de octubre de 2025, la zona sur y surponiente de Santiago inicia una nueva etapa en su sistema de transporte público apuntando a una flota renovada.

Más de 24 recorridos que anteriormente operaban con los tradicionales buses verdes serán reemplazados por unidades 100% eléctricas, marcando un paso significativo hacia la modernización y sostenibilidad del transporte capitalino.

Las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central, San Miguel, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Florida y La Granja, agrupadas en la Unidad de Negocio 3, verán la incorporación de estos nuevos buses eléctricos.

Revisa también:

ADN

El servicio será operado por la empresa Vule, que asumirá la operación de recorridos emblemáticos como el 301, 126 y 325, entre otros. Según el Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM), “la mayoría de estos cambios no modifica el trazado habitual de los recorridos”, aunque se han implementado ajustes y nuevos servicios, como el I26 y B41, para mejorar la conectividad con sectores residenciales.

Esta renovación forma parte de un plan más amplio que busca incorporar 1.800 nuevos buses eléctricos entre mayo de 2025 y marzo de 2026. Hasta la fecha, Santiago cuenta con 3.500 buses eléctricos, lo que representa más del 50% de la flota total.

Estas unidades están equipadas con tecnología de punta, incluyendo aire acondicionado, Wi-Fi, cargadores USB y cámaras de seguridad interiores y exteriores.

Sostenibilidad y la calidad de vida

Los beneficios de esta transición son: se estima una reducción del 80% en las emisiones de material particulado (PM2.5), una disminución del 44% en el ruido en ejes de alto flujo como la Alameda y un ahorro de 60 millones de litros de diésel.

De igual forma, la implementación de estos buses eléctricos no solo busca mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en las zonas urbanas, sino también ofrecer un servicio más eficiente y cómodo para los usuarios.

Con esta iniciativa, Santiago da un paso firme hacia el futuro del transporte público, consolidándose como una ciudad líder en electromovilidad en América Latina.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad