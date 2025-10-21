Adiós a las micros verdes: 24 recorridos de la zona sur de Santiago tendrán buses 100% eléctricos
El cambio se efectuará durante este mes de octubre.
En este mes de octubre de 2025, la zona sur y surponiente de Santiago inicia una nueva etapa en su sistema de transporte público apuntando a una flota renovada.
Más de 24 recorridos que anteriormente operaban con los tradicionales buses verdes serán reemplazados por unidades 100% eléctricas, marcando un paso significativo hacia la modernización y sostenibilidad del transporte capitalino.
Las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central, San Miguel, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Florida y La Granja, agrupadas en la Unidad de Negocio 3, verán la incorporación de estos nuevos buses eléctricos.
El servicio será operado por la empresa Vule, que asumirá la operación de recorridos emblemáticos como el 301, 126 y 325, entre otros. Según el Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM), “la mayoría de estos cambios no modifica el trazado habitual de los recorridos”, aunque se han implementado ajustes y nuevos servicios, como el I26 y B41, para mejorar la conectividad con sectores residenciales.
Esta renovación forma parte de un plan más amplio que busca incorporar 1.800 nuevos buses eléctricos entre mayo de 2025 y marzo de 2026. Hasta la fecha, Santiago cuenta con 3.500 buses eléctricos, lo que representa más del 50% de la flota total.
Estas unidades están equipadas con tecnología de punta, incluyendo aire acondicionado, Wi-Fi, cargadores USB y cámaras de seguridad interiores y exteriores.
Sostenibilidad y la calidad de vida
Los beneficios de esta transición son: se estima una reducción del 80% en las emisiones de material particulado (PM2.5), una disminución del 44% en el ruido en ejes de alto flujo como la Alameda y un ahorro de 60 millones de litros de diésel.
De igual forma, la implementación de estos buses eléctricos no solo busca mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en las zonas urbanas, sino también ofrecer un servicio más eficiente y cómodo para los usuarios.
Con esta iniciativa, Santiago da un paso firme hacia el futuro del transporte público, consolidándose como una ciudad líder en electromovilidad en América Latina.
