ADN Hoy. Abogado de mayores casas de apuestas online en Chile enfatiza compromiso con el “no juego de menores” tras preocupante estudio

En diálogo con ADN Hoy, Carlos Baeza se refirió al estudio que dio cuenta que cerca de un 14% de los jóvenes –entre los 12 y los 35 años– han realizado apuestas online.

Ruth Cárcamo

Entrevista a Carlos Baeza, abogado y representante de la Agrupación de plataformas de apuestas en línea - ADN Hoy

El representante de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, Carlos Baeza, abordó en ADN Hoy el estudio de la Corporación de Juego Responsable y Red Preventiva Chile, que reveló que cerca de un 14% de los jóvenes –entre los 12 y los 35 años– han realizado apuestas online.

En concreto, el abogado remarcó la importancia de sacar adelante el proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea. “Hemos empujado este proceso regulatorio para establecer estándares mínimos de operación, como el juego responsable”, dijo.

“No hay norma sobre juego responsable. Hoy día cualquier menor de edad puede comprar un boleto de Kino o de raspe en cualquier caja de un supermercado”, añadió.

“Los menores no pueden jugar”

En esa línea, Carlos Baeza enfatizó que “los menores no pueden jugar y eso es algo que está claro, y que nosotros defendemos. De hecho, el proyecto de ley contiene una serie de mecanismos que establecen la imposibilidad que los menores se registren y jueguen”.

No obstante, explicó que existe una dimensión que hay que tener en cuenta: “Esto es mundo digital y, por lo tanto, hay situaciones en que es imposible controlar el hecho de que un menor pueda usar la cuenta, la identificación o la tarjeta de crédito de su papá, por ejemplo”.

Finalmente, el abogado indicó que en la agrupación hay “un compromiso absoluto con el no juego de menores, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que eso ocurra y una de esas es empujar un proceso regulador”.

