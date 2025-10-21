;

Preocupante cifra: más de 1 millón de jóvenes entre 12 y 35 años ha realizado apuestas online en Chile

De este total, cerca de un 11% corresponde a adolescentes entre los 12 y los 17 años.

Un estudio de la Corporación de Juego Responsable y Red Preventiva Chile reveló que cerca de un 14% de los jóvenes entre los 12 y los 35 años han realizado apuestas online en los últimos meses, lo que equivale a más de 1,3 millones de personas.

Un fenómeno que aumentó luego de la masificación de plataformas digitales de apuestas, que transformaron los escenarios durante la pandemia y cada vez incrementan más los números de personas que apuestan y en edades más bajas.

De estas cifras, cerca de un 11% de adolescentes entre los 12 y los 17 años dijeron haber participado en estas plataformas, de los cuales un 79% se considera “microapostadores”, o sea que gastan montos de hasta $10.000.

Las alertas están puestas en el desplazamiento de las edades de las personas que apuestan hacia la adolescencia, donde los nuevos usuarios de estas plataformas tienen una edad promedio de 15 años en los colegios, y de 21 años en la educación superior, siendo los principales motivos el ganar dinero, el aburrimiento, o la curiosidad.

Sobre este tema se refirió Sebastián Errazuriz, director ejecutivo de Red Preventiva Chile. “Hay resultados que son bastante alarmantes. Primero, la edad inicio de juego en escolares. 15 años es una vergüenza. No nos podemos permitir eso. Eso quiere decir que el de 12 también está jugando y apostando", señaló.

“El 57% de los padres de los escolares en Chile conoce y sabe que sus hijos están apostando en línea. Hay un deber de cuidado al que los padres estamos llamados, de lo que tenemos que hacernos cargo, y es una invitación al Estado: alguien tiene que regular esto ¿Quién va a tomar el cascabel y quién se va a ser responsable de esto? No nos puede seguir pasando que este problema está a la deriva”, cuestionó.

En Chile son solo cuatro los actores de apuestas que pueden operar de manera legal: La Polla Chilena de Beneficencia; la Lotería de Concepción, la Hípica Nacional, y los casinos autorizados por el Estado. Todos tributan en el país, financian políticas públicas, y están bajo la supervisión estatal.

Algo que no pasa con las plataformas online, donde no existe una regulación, y que la mayor parte operan desde el extranjero sin autorización local, fiscalización, ni tampoco barreras de acceso para los menores de edad.

La superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, señaló que se está buscando sacar adelante el proyecto que busca regularizar el mercado de los sitios de apuestas que controla, entre otras cosas, el acceso por edades.

Estamos ante una actividad ilegal, no solo no regulada, sino que ante una actividad de carácter ilegal. Dada esta situación, es urgente y prioritario poder sacar el proyecto de ley que se lleva tramitando hace más de tres años en el Congreso”, declaró.

Nos da la oportunidad de hacernos cargo de todas las externalidades negativas, pero en particular, de las que se refieren a cómo niños, niñas, y adolescentes pueden acceder hoy en día a plataformas de apuestas en un periodo que es particularmente importante dentro de lo que es su desarrollo, y que claramente puede facilitar conductas, ya después en la adultez, de carácter absolutamente compulsivo”, agregó.

Todo cuando en septiembre la Corte Suprema acogió un recurso de protección donde se ordenó a los principales proveedores de internet bloquear de manera inmediata el acceso de sus usuarios a plataformas de apuestas online, esto para evitar la actividad de este tipo de empresas.

