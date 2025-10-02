“El año pasado me embarazaron cinco veces”: María José Quintanilla enfrenta rumores por supuesto quiebre matrimonial

Durante este 2025, María José Quintanilla no solo ha cosechado éxitos profesionales, sino que también ha sido blanco de especulaciones sobre su vida sentimental.

Los rumores sobre un supuesto quiebre amoroso, comenzaron a intensificarse tras una publicación en su cuenta de Instagram.

En esa ocasión, la animadora de Mega escribió: “Mañana comenzamos una nueva etapa, ¡un nuevo comienzo! Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)”. Sin embargo, poco después eliminó la historia.

Otro detalle que llamó la atención ocurrió en el programa La Hora de Jugar. En esa emisión, la artista no llevaba el anillo de matrimonio que usualmente luce en pantalla, lo que alimentó nuevas conjeturas.

María José Quintanilla a ADN.cl: “Tengo mi mente tranquila y mi corazón sanito”

En los Premios Cordillera, donde obtuvo el reconocimiento a Mejor Lanzamiento del Año, la cantante se refirió directamente al tema en conversación con ADN.cl.

“Yo en realidad nunca he hablado mucho de mi vida privada, no será el momento de hacerlo, porque, insisto, creo que lo más importante hoy día es un reconocimiento a una labor. Y me quedo con mi vida personal donde quiero que esté, porque la cuido y me gusta”, dijo.

“Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es superimportante rodearse de las personas indicadas, que te apañan, que te digan que todo va a estar bien. Igual a mí ya el año pasado me embarazaron cinco veces, entonces como que ya estoy tranquila con eso”, añadió.

“Yo puedo vivir con las especulaciones porque tengo mi mente tranquila y mi corazón sanito. Y cuando no está sanito, acudo a quien hay que acudir, pero no a la vida pública”, concluyó.