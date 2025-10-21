“Me siento culpable”: la emotiva confesión de Natalia “Arenita” Rodríguez sobre su hija desde El Internado

Instalada temporalmente en Lima, Natalia “Arenita” Rodríguez retomó su carrera televisiva como parte del reality El internado de Mega. Para ello, la exchica Yingo dejó su residencia en Aarhus, Dinamarca, donde vive desde 2018 junto a su esposo Jens Bach y su hija Luisa, de casi dos años.

El desafío emocional ha sido grande en este último mes, según confesó la también influencer. “Ha sido duro, sobre todo la primera semana donde estuve en el hotel antes de comenzar las grabaciones porque ahí tenía mucho tiempo para pensar”, dijo a LUN.

“Cuando tengo tiempo libre, es muy duro para mí. Me pongo a pensar mucho en ella, me siento culpable porque pienso que quizás debería estar jugando con ella, cuidándola, y estoy acá (Lima)”, añadió.

Además, comentó que hay días especialmente sensibles. “El día que más odio es el domingo, porque surgen todos los sentimientos, las emociones, la distancia y a veces me pongo un poco triste. Pero en el día a día creo que lo estoy llevando superbién porque hay tantas actividades y pruebas que hacen que no me quede tiempo para pensar tanto”, comentó.

Para sobrellevar la nostalgia, Arenita reveló que “mis tácticas son ocupar la mente y tratar de no pensar tanto en lo que no puedo controlar. Pero todos los días, cuando tengo un momento en la noche, le pido al universo y a Dios que la cuide y que esté bien”.

“Lo que me deja tranquila es saber que el papá de Luisa, mi marido, es una persona increíble, un hombre totalmente funcional, porque si yo desconfiara en su capacidad de cuidarla y de darle amor, jamás acepto venir al reality. Por ese lado estoy tranquila y sé que mi familia danesa está apoyándome”, cerró.