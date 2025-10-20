En una nueva edición del programa “Lo dije y qué”, de Mundos Opuestos 3, la influencer Ignacia Michelson sorprendió a los televidentes al sincerarse sobre las numerosas cirugías estéticas a las que se ha sometido desde temprana edad, y la millonaria inversión que esto ha implicado.

La influencer contó que su primera operación fue a los 15 años, cuando se sometió a un aumento de busto. Relató que, si bien su padre se oponía a la intervención, su madre logró convencerlo.

“No tenía nada y tenía traumas. El doctor me dijo: ‘¿Para qué esperar a los 18 si ya no te van a crecer?’”, explicó. Desde entonces, la modelo se ha realizado varias cirugías de busto, glúteos, múltiples liposucciones, aumento de labios, además de tratamientos de blanqueamiento y rejuvenecimiento íntimo, detalló durante la dinámica del programa.

No todo ha sido positivo para Michelson. La influencer confesó que tiene metacril en los glúteos, un biopolímero que calificó como peligroso. “Es lo peor que uno se puede poner. Sufro hasta el día de hoy y en cualquier momento puede migrar a los órganos”, advirtió, explicando que incluso la cirugía para retirarlo no garantiza resultados completos.

Una millonaria cifra

El tema del costo también fue abordado. Ignacia reveló que ha invertido más de 50 millones de pesos en todas sus intervenciones, aunque aclaró que no todas las pagó ella misma. “Muchas las pagó mi papá y otras algunos pololos que tuve. Les decía ‘quiero una lipo’ y ellos me llevaban. Después disfrutaba otra”, relató entre risas.

La participante del reality de Canal 13 también reflexionó sobre los estándares de belleza actuales y su impacto en las adolescentes. “Recién ahora siento que volvemos a lo natural. Hubo un tiempo en que todas nos operábamos igual y yo parecía un monstruo. Muchas jóvenes sufren dismorfia corporal o trastornos alimenticios intentando encajar en esos patrones”, señaló.