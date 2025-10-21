;

Se hizo pasar por carabinero: liberan a adulto mayor que persiguió a delincuentes previo a fatal choque en Recoleta

En su huida, los antisociales terminaron colisionando con un furgón escolar, lo que provocó la muerte de un niño y varios heridos.

Alejandro Basulto

24 Horas

24 Horas

Un adulto mayor identificado como José Luis del Real fue detenido por Carabineros tras participar en la persecución de dos delincuentes que habían cometido un asalto en Recoleta y que luego protagonizaron un choque contra un furgón escolar, dejando como víctima fatal a un niño de 12 años, además de varios heridos.

De acuerdo con la información policial, el civil de 76 años habría portado piochas, una cortaba de Carabineros, una baliza y un bastón retráctil, elementos que usó para hacerse pasar por funcionario policial, motivo por el cual se le imputa el delito de usurpación de funciones.

El teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte, explicó que no hubo persecución oficial: “Al parecer, un ciudadano que andaba en su vehículo por el sector, aprecia este robo con violencia, a la niña que lamentablemente es víctima, y él inicia un seguimiento propio, como ciudadano”. Durante esa persecución, los delincuentes no respetaron una señal de tránsito, provocando la tragedia.

Revisa también:

ADN

Tras ello, el funcionario añadió que al solicitarle su identificación, el adulto mayor no acreditó pertenecer a Carabineros ni a otra institución. Sin embargo, según consignó La Tercera, antes había conversado con periodistas, con quienes se habría identificado falsamente como funcionario policial y asegurando que había retenido a los delincuentes con esposas que él mismo portaba.

“Podría ser efectivamente un buen ciudadano que actuó, y gracias a él tenemos detenidos, pero también tenemos la lamentable consecuencia de tener un niño fallecido”, afirmó el teniente coronel. Desde Carabineros también confirmaron que el sujeto nunca ha sido parte de la institución ni de las Fuerzas Armadas, y que ya había sido detenido en 2010 por un hecho similar.

En tanto, los dos delincuentes involucrados, de 28 y 31 años, y con amplio prontuario policial, serán formalizados por homicidio. La víctima era estudiante de la escuela Rafael Sanhueza, donde se suspendieron las clases y se programaron jornadas de contención emocional.

Finalmente, el hombre adulto mayor quedó en libertad, aunque su caso seguirá siendo materia de investigación.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad