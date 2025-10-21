Se hizo pasar por carabinero: liberan a adulto mayor que persiguió a delincuentes previo a fatal choque en Recoleta

Un adulto mayor identificado como José Luis del Real fue detenido por Carabineros tras participar en la persecución de dos delincuentes que habían cometido un asalto en Recoleta y que luego protagonizaron un choque contra un furgón escolar, dejando como víctima fatal a un niño de 12 años, además de varios heridos.

De acuerdo con la información policial, el civil de 76 años habría portado piochas, una cortaba de Carabineros, una baliza y un bastón retráctil, elementos que usó para hacerse pasar por funcionario policial, motivo por el cual se le imputa el delito de usurpación de funciones.

El teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte, explicó que no hubo persecución oficial: “Al parecer, un ciudadano que andaba en su vehículo por el sector, aprecia este robo con violencia, a la niña que lamentablemente es víctima, y él inicia un seguimiento propio, como ciudadano”. Durante esa persecución, los delincuentes no respetaron una señal de tránsito, provocando la tragedia.

Tras ello, el funcionario añadió que al solicitarle su identificación, el adulto mayor no acreditó pertenecer a Carabineros ni a otra institución. Sin embargo, según consignó La Tercera, antes había conversado con periodistas, con quienes se habría identificado falsamente como funcionario policial y asegurando que había retenido a los delincuentes con esposas que él mismo portaba.

“Podría ser efectivamente un buen ciudadano que actuó, y gracias a él tenemos detenidos, pero también tenemos la lamentable consecuencia de tener un niño fallecido”, afirmó el teniente coronel. Desde Carabineros también confirmaron que el sujeto nunca ha sido parte de la institución ni de las Fuerzas Armadas, y que ya había sido detenido en 2010 por un hecho similar.

En tanto, los dos delincuentes involucrados, de 28 y 31 años, y con amplio prontuario policial, serán formalizados por homicidio. La víctima era estudiante de la escuela Rafael Sanhueza, donde se suspendieron las clases y se programaron jornadas de contención emocional.

Finalmente, el hombre adulto mayor quedó en libertad, aunque su caso seguirá siendo materia de investigación.