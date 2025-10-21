;

VIDEO. “Mataste a un niño conchet...”: captan a transeúntes encarando a delincuentes tras fatal accidente en Recoleta

“Que nunca más se te olvide esto”, se escucha en el video por parte de las personas que a esa hora intentaban rescatar a los menores afectados.

El trágico accidente de tránsito registrado en Recoleta sigue generando conmoción, donde un niño de 12 años murió luego de que el furgón en el que se movilizaba volcara tras ser chocado por otro vehículo en el que delincuentes huían tras cometer un robo.

Otros cinco estudiantes, de entre 5 y 11 años, que también iban a bordo del vehículo escolar, resultaron con diversas lesiones, mientras que el conductor y su hija, quien era la auxiliar del furgón, terminaron heridos de gravedad.

En ese sentido, se viralizó en redes sociales un video en el cual se ve a transeúntes encarando a los dos delincuentes tras el fatal accidente.

Mataste a un niño conchet...”, se escucha en el registro audiovisual. “Que nunca más se te olvide esto”, dice quien graba el video, mientras que el resto de las personas intentan abrir el vehículo para que los antisociales descendieran.

Los dos antisociales fueron detenidos, y este martes pasarán a control de detención y posterior formalización.

Desde el Ministerio Público ya adelantaron que buscarán presentar cargos por homicidio en contra de las personas detenidas.

>> Revisa acá el video:

¡ATENCIÓN! El video a continuación puede herir sensibilidades.

