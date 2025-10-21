Reconocido banco presenta querella por $140 millones depositados por error en 2022 a inmobiliaria: empresa se disolvió este año

Banco Itaú Chile presentó una querella contra dos representantes de la inmobiliaria Inversiones San Fernando VIII, luego de que la empresa recibiera por error casi $140 millones que debían ser transferidos a Inmobiliaria Irarrázaval SpA.

El depósito equivocado ocurrió en marzo de 2022 y el banco inició de inmediato gestiones para recuperar los fondos.

Según la querella, uno de los representantes “confirmó que habían recibido los millonarios fondos, reconociendo inmediatamente que tales fondos no le pertenecían”, asegurando que los había invertido en fondos mutuos y que podrían ser retirados a mediados de abril de 2022, fecha en la que prometió devolverlos.

A pesar de esta promesa, la devolución nunca se concretó. En marzo de 2025, el presidente del directorio de la empresa informó al banco sobre la disolución de la sociedad, un hecho que Itaú interpreta como una maniobra para consolidar la apropiación indebida del dinero.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella y ordenó remitirla al Ministerio Público, que ahora investigará las posibles maniobras de hurto de hallazgo y apropiación indebida.