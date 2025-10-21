;

Decretan prisión preventiva para los responsables del accidente en Recoleta que dejó un niño muerto

Los imputados enfrentan cargos por homicidio consumado, siete frustrados y robo con violencia. La medida busca resguardar el proceso judicial.

Martín Neut

Gabriel Riveros

El 3º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, imputados por el accidente ocurrido en Recoleta que dejó un menor fallecido y varios heridos.

Ambos fueron formalizados por los delitos de robo con violencia, homicidio consumado por la muerte del niño de 12 años y siete homicidios frustrados por los demás lesionados en el furgón escolar.

La medida busca garantizar el desarrollo del proceso judicial dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga de los imputados.

