Decretan prisión preventiva para los responsables del accidente en Recoleta que dejó un niño muerto

El 3º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Iván Gómez Obreque y Claudio Gaete Quiroz, imputados por el accidente ocurrido en Recoleta que dejó un menor fallecido y varios heridos.

Ambos fueron formalizados por los delitos de robo con violencia, homicidio consumado por la muerte del niño de 12 años y siete homicidios frustrados por los demás lesionados en el furgón escolar.

La medida busca garantizar el desarrollo del proceso judicial dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga de los imputados.