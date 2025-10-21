Netflix adquirió los derechos de uno de los juegos de mesa más importantes y anunció un “universo épico” con series y películas

Netflix anunció que adquirió los derechos globales para adaptar el juego de mesa Catán en múltiples formatos: películas, series, animación y diversas producciones, incluyendo contenido no guionado.

El acuerdo, que tiene en carpeta un camino diverso a largo plazo, coloca a la popular franquicia creada por Klaus Teuber en el foco de la industria audiovisual.

El paquete de producción estará liderado por Darren Kyman, de la editorial Asmodee; Pete Fenlon, de Catan Studios; y Guido y Benjamin Teuber, hijos del creador.

Según adelantan desde ‘La Gran N’, los proyectos profundizarán en la rica mitología del juego, invitándonos a adentrarnos en un relato como nunca antes lo habíamos visto.

Thomas Koegler, director ejecutivo de Asmodee, celebró el acuerdo destacando el alcance cultural del juego: “Me entusiasma ver cómo el juego se expande a un público más amplio que descubrirá la riqueza de su universo; me parece emocionante para el futuro de la marca".

Por su parte, Jinny Howe, ejecutiva de Netflix para series en Estados Unidos y Canadá, subrayó el potencial narrativo del tablero: “Cualquiera que haya jugado Catán sabe que la intensa estrategia en el centro del juego tiene infinitas oportunidades para un drama serio“.

“Estamos encantados de asociarnos en series, películas, animación y juegos para dar vida a este mundo tanto para los ‘Settlers’ acérrimos como para los nuevos fans por igual", comentó.

Desde el servicio de streaming apelan a adaptar de buena manera la tensión estratégica y los aspectos comunitarios y negociadores que definen la experiencia de jugar.

El juego que conquistó mesas en todo el mundo ahora llega a Netflix. Bienvenidos a CATÁN 🔥 Próximamente, este universo épico cobrará vida en películas, series y producciones sin guión, con versiones live-action y animadas. pic.twitter.com/py4IkpnINE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 21, 2025

De qué trata “Catán”

Lanzado originalmente en 1995 por Teuber bajo el nombre The Settlers of Catan, el juego se transformó en un fenómeno global: se han vendido más de 45 millones de copias y ha sido traducido a más de 40 idiomas.

En Catán, los participantes colonizan una isla ficticia, recolectan recursos, construyen carreteras y asentamientos, comercian entre sí y compiten por alcanzar puntos de victoria.

Esta mecánica ha convertido al título en referencia obligada dentro del resurgimiento de los juegos de mesa modernos, siguiendo aspectos básicos del género de estrategia, pero con un toque único.

Por ahora, desde Netflix no han revelado calendarios ni detalles sobre equipos creativos (directores, guionistas o el formato definitivo de cada proyecto), pero el alcance del acuerdo adelanta una estrategia múltiple.

Así como seguramente veremos series y películas de ficción, tampoco se destaca la posibilidad de un reality o formatos de competición basados en el juego.

Ahora solo queda esperar por nuevas actualizaciones oficiales y conocer los primeros proyectos que comenzarán a tomar forma. Pero lo cierto es que las expectativas están por lo más alto.