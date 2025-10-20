;

Adam Driver quería seguir en Star Wars pero Disney le cerró las puertas: " amaba ese personaje, me encantaba interpretarlo"

El actor tenía la idea para una nueva película en la cual depositaba mucha ilusión.

José Campillay

No hay dudas de que Star Wars es una de las franquicias más relevantes en la historia del cine y el entretenimiento, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada noticia relacionada.

Y si bien los reportes más llamativos apuntan hacia el futuro, también hay novedades sobre el pasado, sobre lo que pudo ser, algo que también llama profundamente la atención de los seguidores.

Adam Driver, quien le dio vida a Kylo Ren/Ben Solo en las secuelas (Episodios VII, VIII y IX), reveló que estuvo muy cerca de protagonizar un spin-off que profundizaba en torno a su personaje.

Junto a Steven Soderbergh, el actor estuvo trabajando durante dos años en un guion titulado The Hunt for Ben Solo, una película que habría retomado la historia de Kylo tras los hechos de El ascenso de Skywalker. Sin embargo, pese al entusiasmo dentro de Lucasfilm, el proyecto fue finalmente descartado por Disney.

En conversación con Associated Press, Driver explicó que la idea comenzó a gestarse en 2021, cuando volvió a hablar directamente con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Siempre me interesó hacer otra película de Star Wars. Lo he dicho desde 2021. Kathleen se comunicó conmigo y le dije que, si había un gran director y una buena historia, estaría ahí sin dudarlo. Amaba ese personaje y me encantaba interpretarlo”, señaló.

El intérprete contó que Soderbergh se unió a la iniciativa junto a la guionista Rebecca Blunt, mientras que Scott Z. Burns se encargó más tarde de escribir el libreto. El filme, explicó, habría sido una historia “hecha a mano, centrada en los personajes”, con una atmósfera más íntima y emocional.

“Queríamos ser cuidadosos con el presupuesto, hacerlo más contenido, pero mantener el espíritu de esas películas. Para mí, El Imperio contraataca (Episodio V) es el estándar de lo que debería ser una historia de Star Wars”, comentó Driver.

Cuando el proyecto estuvo listo, Adam y Steven lo presentaron a Kathleen, Dave Filoni y Cary Beck, altos cargos de Lucasfilm. Según el actor, la propuesta fue bien recibida.

Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué queríamos hacerlo”, recordó. Pero la respuesta cambió al llevar el guion ante los ejecutivos de Disney, encabezados por Bob Iger y Alan Bergman. “Dijeron que no. No entendían cómo Ben Solo podía seguir vivo. Y eso fue todo”, relató.

Lucasfilm declinó hacer comentarios al respecto, pero tanto Driver como Soderbergh lamentaron que el proyecto no avanzara. El director comentó a la agencia: “Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Solo lamento que los fans no puedan verla”. Por su parte, el actor calificó la experiencia como “uno de los proyectos más increíbles en los que he estado involucrado”.

Aunque la película nunca verá la luz, el intento de Driver y Soderbergh refleja un interés persistente por parte de los artistas en seguir expandiendo el universo Star Wars desde nuevas miradas, aunque muchas veces la visión de Disney limita ciertas ideas.

