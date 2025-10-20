Los Simpson regresarán al mundo de los videojuegos y generan altas expectativas en la comunidad

No hay dudas de que Los Simpson es una de las series más populares de la historia, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada noticia relacionada a su futuro.

La franquicia de 20th Television Animation (Fox) se estrenó en 1989 y lleva más de 790 capítulos divididos en 37 temporadas, dejando una huella imborrable en la televisión a nivel global.

A lo largo de los años han tenido diversas excursiones en el mundo de los videojuegos, con algunos más recordados y exitosos que otros. Ahora, se preparan para una nueva etapa gamer, aunque un poco especial.

Y es que la icónica familia amarilla llegará a uno de los títulos más importantes de la industria en la actualidad: Fortnite, con una colaboración que promete no dejar indiferente a nadie.

Uno de los aspectos más llamativos es que Epic Games anunció que transformará el mapa del juego en una fiel recreación de Springfield, una propuesta que mantiene expectantes a los fanáticos del programa.

A pesar de que por el momento no hay fechas ni plazos oficializados, se estima que la cooperación comience el 1 de noviembre de este 2025 y se extienda por un mes.

Con esta modificación, se espera que podamos disfrutar de una versión bastante completa de la ciudad ficticia, incluyendo puntos de interés como la Planta Nuclear, la casa de los Simpson, la taberna de Moe y la escuela primaria.

Además, se han encontrado referencias a personajes como los alienígenas Kang y Kodos en los archivos del juego, lo que sugiere que podrían aparecer como skins o elementos cosméticos.

También hay esperanza que la estética del mapa se adapte al estilo visual de la serie, utilizando gráficos tipo ‘cel-shading’ para mantener la esencia de la animación.