Casa Blanca enfría cumbre Trump–Putin: “No hay planes” para un encuentro en Budapest

La Casa Blanca informó que, tras una llamada entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller ruso Serguéi Lavrov, “no hay planes” para una cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin “en el futuro inmediato”. El mensaje llega apenas cuatro días después de que Trump anunciara con despliegue mediático una segunda reunión con el líder del Kremlin en Budapest “en un par de semanas”.

Un alto cargo estadounidense, bajo reserva, calificó la conversación Rubio–Lavrov de “productiva”, pero señaló que no hacía necesaria una cita cara a cara entre los presidentes. Desde Moscú ya se deslizaba cautela: el viceministro Serguéi Riabkov sostuvo que “no puede reprogramarse lo que no está acordado”.

El giro ocurre en medio de la presión pública de Trump para que Kiev ceda territorios ocupados por Rusia a cambio de un alto el fuego inmediato y de su afirmación de “dejar las líneas como están”. La UE y el propio Volodímir Zelenski han rechazado cualquier negociación que imponga concesiones territoriales. Lavrov, por su parte, descartó una tregua: “El alto el fuego es exactamente lo contrario de lo acordado en Alaska”, advirtió, insistiendo en las llamadas “causas profundas del conflicto” que, en la práctica, pasan por la subordinación de Ucrania a Moscú, publcia El País.

Trump había impulsado el encuentro tras hablar con Putin y recibir a Zelenski en Washington, donde —según publicaciones estadounidenses— intentó convencer al mandatario ucranio de aceptar la pérdida de Donetsk y Lugansk a cambio de “no destruir Ucrania”. Informaciones de prensa añadieron que Putin habría sugerido ajustes sobre Jersón y Zaporiyia, tesis que colisiona con la postura oficial rusa: las cuatro regiones anexionadas en 2022 —incluidas áreas no controladas— son parte de Rusia.

Por ahora, no habrá foto en Budapest. Lavrov aseguró que “continuarán los contactos telefónicos” para “comprender mejor dónde estamos y cómo avanzar”, mientras el portavoz Dmitri Peskov evitó revelar exigencias y concesiones: “Rusia no va a anunciar sus propuestas por altavoz; eso socavaría el proceso de paz”.