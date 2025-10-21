Tribunal de Colombia revoca condena contra expresidente Álvaro Uribe: había sido condenado a 12 años de prisión por soborno y fraude

La justicia colombiana revocó este martes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal, fallo que en agosto lo había convertido en el primer exmandatario condenado penalmente en el país.

El Tribunal Superior de Bogotá anuló la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria, aunque la contraparte aún puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El caso comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema investigó a Uribe por presuntos vínculos con grupos paramilitares tras denuncias del senador Iván Cepeda.

Exmandatario sigue bajo la lupa

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve lo acusó de intentar sobornarlo a través de su abogado Diego Cadena, quien fue condenado a siete años de arresto domiciliario.

Uribe, de 73 años, niega las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución política impulsada por la izquierda, hoy en el poder bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro.

El exmandatario sigue bajo la lupa judicial, pues su nombre figura en otras tres investigaciones relacionadas con la creación y financiación de grupos paramilitares.