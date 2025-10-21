;

“Selena y los Dinos”: conoce el nuevo documental de la cantante que llegará a Netflix

La producción ofrece material inédito y contenido familiar.

José Campillay

No hay dudas de que Selena se convirtió en una de las voces más icónicas de la música tejana y representante global de la cultura mexicoestadounidenses, dejando un legado cultural imborrable.

Tras su trágica muerte a los 23 años de edad (en 1995), a lo largo de la historia se han realizado diferentes homenajes y reconocimientos especiales, incluyendo producciones audiovisuales en diferentes formatos.

Ahora, Netflix prepara el estreno de un documental inédito enfocado en su trabajo como vocalista y líder de la banda Selena y los Dinos, nombre que también lleva por título el proyecto.

El documental se sumerge en la historia de Selena no sólo como artista, sino también como hija, hermana y esposa, exponiendo material privilegiado: grabaciones familiares inéditas y entrevistas exclusivas con personas muy cercanas a ella.

Entre los testimonios destacan los de sus padres, Marcella Quintanilla y Abraham Quintanilla Jr.; su esposo, Chris Pérez; y sus hermanos, Suzette Quintanilla y A.B. Quintanilla III, quienes además participaron como productores ejecutivos del proyecto.

“A través de archivo personal y entrevistas íntimas con su familia, la película revela nuevas dimensiones de su viaje que nunca se habían visto antes”, adelantó la directora, Isabel Castro.

El recorrido del film abarca desde las primeras presentaciones de la banda en el restaurante Tex-Mex de la familia en Lake Jackson, Texas, hasta los grandes escenarios globales.

Contexto y producción

El documental tuvo su estreno mundial en el Sundance Film Festival en 2025, donde fue galardonado con el U.S. Documentary Special Jury Award for Archival Storytelling.

Posteriormente, fue adquirido por Netflix para su distribución global. Según informes, la plataforma habría pagado entre 6 y 7 millones de dólares por los derechos. Su estreno en el servicio de streaming está agendado para el próximo 17 de noviembre.

“¡Estamos muy emocionados de finalmente compartir que nuestro documental Selena y Los Dinos llega a Netflix! Agradecidos de contar con una plataforma que ayude a llevar la historia de Selena a fans de todo el mundo", comentó Suzette Quintanilla, hermana de Selena y baterista del grupo musical.

