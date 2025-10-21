;

VIDEO. Influencer español realiza ranking con los nombres populares en Chile y que en España no se utilizan

Revisa aquí cuáles fueron los nombres mencionados y evaluados por el creador de contenido europeo.

Alejandro Basulto

@harayuke, Instagram

@harayuke, Instagram

El influencer español, conocido en Instagram como @harayuke, compartió dos videos sobre “nombres populares chilenos que no se usan en España”, los que, al ser sumados, superaron las 400 mil visualizaciones, con casi mil comentarios y más de 15 mil ‘me gusta’.

En ellos, calificó distintos nombres chilenos del 1 al 10, añadiendo anécdotas personales sobre cómo los descubrió durante su estadía en Chile.

En su primera publicación, destacó tres nombres. Comenzó con Gaspar, explicando: “Un nombre muy poco común en España, pero muy utilizado en Chile. De hecho, el primer Gaspar que yo he conocido en toda mi vida fue entrando en la Universidad en Chile”.

Agregó: “Cuando un compañero se presentó y dijo, ‘¿Cómo están los cabros?’ Me llamo Gaspar’. Me quedé muy sorprendido porque nunca había escuchado ese nombre, pero me gustó, así que yo de nota le doy un 8 y medio sobre 10”.

El segundo nombre fue Josefa, sobre el que comentó: “Un nombre que en España apenas se utiliza, tal vez en personas mayores, pero en Chile está lleno de Josefas (...) Todas las chicas de fiesta se llaman Josefa”. Luego añadió: “Así que bueno, al final fue un nombre que me acabó gustando y que yo de nota le doy un 9 sobre 10”.

El primer lugar lo ocupó Ignacia: “En la primera posición tenemos el nombre de Ignacia, un nombre muy, muy, muy popular en Chile, que yo amo con locura porque además la abreviación es Nacha”. Continuó: “Yo tengo una amiga que se llama Nacha que era supersimpática, muy agradable y yo creo que todas las Nachas son así. Así que a este nombre le doy un 10 de 10”.

Posteriormente, el creador publicó una segunda parte, donde ubicó a Matías con un 8.5, Fernanda con un 9.5, y en primer lugar Javiera, asegurando: “Yo aquí en España no he conocido nunca a una Javiera”.

