VIDEO. “Es, no sé... Inigualable”: tiktoker extranjera queda impresionada por la belleza del sur de Chile

Un especial detalle del paisaje observado le llamó la atención.

Alejandro Basulto

TikTok

TikTok

La argentina Naiara Prieto subió a un video TikTok tras quedar impresionada con la sobrecogedora belleza de la Región de Los Lagos, generando una ola de comentarios y preguntas sobre el idílico lugar.

El verde de Chile es, no sé, inigualable, es muy bello, muy verde”, dijo impactada por el increíble paisaje del sur chileno. El video, que rápidamente se viralizó, muestra un paisaje que parece sacado de un cuento: verdes praderas y una cascada.

En el momento en el que subió el registro, también escribió: “Y eso que estaba nublado… Porque con sol, se realza el verde aún más“. Tras publicarlo, y al ser consultada sobre dónde realizó la grabación, ella respondió: “Íbamos camino a Puerto Montt… Por Entre lagos”.

ADN

Más adelante, la argentina reveló que viene de un sector similar al que grabó. “Puf crúzate la cordillera por segundo corral y llegas a mi pueblo, Lago Puelo… Puro verde, lago, río, cascada… Todo. Y luego seguís recorriendo y verás todo lo hermoso que es mi país", comentó ante un comentario de un chileno comparando ambos países.

A su vez, hubo también internautas que escribieron: “En Chile hay de todos los colores y todos los climas”, “El verde de Chile es como el de Escocia, y no pienso discutirlo”, “Chile, el país más hermoso del universo”, entre otros.

Un registro que solo confirma el impacto turístico de los parajes de la comuna de Puyehue, específicamente en la localidad de Entre Lagos, un punto neurálgico en la Ruta Internacional 215 que conecta Osorno con la cordillera.

Este tramo es famoso por ofrecer postales inolvidables. La localidad de Entre Lagos, como su nombre lo indica, se ubica estratégicamente entre las majestuosas cuencas de los lagos Puyehue y Rupanco.

@naiaraprieto8

Y eso que estaba nublado… porque con sol, se realza el verde aún más 📈🤗 #asombroso

♬ sonido original - Naiara Prieto

