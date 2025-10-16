;

“Estoy en shock...”: Brasileña en Chile fue al banco y no pudo creer este “error” en la seguridad

“Chile es un mundo aparte”, dijo la creadora de contenido.

Javier Méndez

Tras una visitar a una sucursal bancaria en Chile, un influencer extranjera no pudo ocultar su sorpresa.

@_jessieessousa, “La brasilerita”, subió a un video a TikTok que acumula casi 70 mil visitas.

“Estoy en completo shock”, partió la creadora de contenido en un registro que se encamina a las 70 mil visitas.

Fui a un banco chileno y no había detector de metales. Hue...en Brasil es regla en todos los bancos”, aclaró.

De hecho, en algunas partes es ley, (algo así) como para filtrar las cosas que uno lleva. Y acá, no hay esta preocupación”, añadió.

Si bien valoró la instalación de cámaras y la contratación de guardias, no pudo pasar por alto aquel detalle clave que muchas veces sí está presente en otros edificios y eventos donde no necesariamente se maneja dinero.

“Chile es un mundo aparte”, escribió en los comentarios.

Recibió varias respuestas. “En Chile son los bancos los que te roban”, bromeó un usuario en la red social.

“Todo es según la realidad que se vive”, se lee en otras de las reacciones.

Mira el video a continuación:

@_jessiesousa

Como nadie habla que los bancos chilenos son así?? #choquecultural #chile #culturachilena

♬ sonido original - La brasilerita

