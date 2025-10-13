La U se verá las caras con Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Lunes por la tarde, y la Universidad de Chile derrotó a Palestino por la jornada 24 de la Liga de Primera. Más de una semana tendrán que esperar los hinchas universitarios para volver a ver a los azules en cancha.

Diez días exactamente tienen que esperar los laicos para volver a la cancha, y lo harán en el Estadio Nacional. Por las semifinales de la Copa Sudamericana, se verán las caras con el ‘granate’ argentino: Universidad de Chile desafiará a Lanús de Argentina, primero en Chile y luego al otro lado de la cordillera.

El duelo de ida se disputará el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional, que ya estará desocupado tras el Mundial Sub 20.

La revancha será a la semana siguiente, el jueves 30, en el Estadio Ciudad de Lanús del país trasandino, buscando la gran final de Asunción, pero antes, tendrán que visitar a la UC en el Claro Arena por una nueva fecha de la Liga de Primera.

La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 23 de octubre