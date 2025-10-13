;

FOTO. Próximo partido de la U: cuándo, dónde y contra quién vuelven a jugar los azules

El cuadro de Gustavo Álvarez deberá esperar más de una semana para volver a las canchas.

Gonzalo Miranda

La U se verá las caras con Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

La U se verá las caras con Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Lunes por la tarde, y la Universidad de Chile derrotó a Palestino por la jornada 24 de la Liga de Primera. Más de una semana tendrán que esperar los hinchas universitarios para volver a ver a los azules en cancha.

Diez días exactamente tienen que esperar los laicos para volver a la cancha, y lo harán en el Estadio Nacional. Por las semifinales de la Copa Sudamericana, se verán las caras con el ‘granate’ argentino: Universidad de Chile desafiará a Lanús de Argentina, primero en Chile y luego al otro lado de la cordillera.

El duelo de ida se disputará el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional, que ya estará desocupado tras el Mundial Sub 20.

La revancha será a la semana siguiente, el jueves 30, en el Estadio Ciudad de Lanús del país trasandino, buscando la gran final de Asunción, pero antes, tendrán que visitar a la UC en el Claro Arena por una nueva fecha de la Liga de Primera.

La U vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 23 de octubre

  • 19:00 hrs | Universidad de Chile vs. Lanús Estadio Nacional

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad