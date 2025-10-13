;

VIDEO. Drama en la U: Charles Aránguiz se pierde el Clásico Universitario tras ser expulsado ante Palestino

El “Príncipe” vio la doble tarjeta amarilla ante los árabes por tomar la pelota con las manos luego de un inesperado resbalón.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile se está imponiendo a Palestino por 2-1 en un encuentro válido por el Campeonato Nacional 2025 y, aunque los azules habían comenzado de manera soñada, las cosas se torcieron sobre el final del primer tiempo.

Al penal errado por Nicolás Guerra y el descuento de Fernando Meza en los árabes se sumó la expulsión de Charles Aránguiz en el minuto 34, que, además de dejar al equipo con uno menos por el resto del encuentro, también le significará perderse un duelo crucial.

Producto de lo anterior, el “Príncipe” no podrá estar presente en el “Clásico Universitario” ante la UC, programado para el domingo 26 de octubre, en un choque que se prevé como clave en la lucha por el cupo directo a la Copa Libertadores.

Además, la tarjeta roja vista por Charles Aránguiz destapa un dato curioso, pues para encontrar la última expulsión del volante en el Campeonato Nacional, hay que remontarse al 8 de agosto de 2013, cuando, precisamente, también vio la roja ante Palestino.

