VIDEO. Persecución en California termina en tragedia: sospechoso muere atropellado en vivo durante trasmisión de TV

El hombre tropezó y, al incorporarse, fue embestido por un auto que circulaba a gran velocidad; segundos después otro vehículo también lo alcanzó.

Persecución en California termina en tragedia: sospechoso muere atropellado en vivo durante trasmisión de TV

Una persecución policial transmitida en vivo por TV en Los Ángeles terminó en horror cuando el sospechoso, que huía en una camioneta blanca robada, murió atropellado en la autopista 110. El helicóptero de CBS Los Ángeles seguía el operativo este lunes cuando el conductor, tras ingresar a la vía y casi detenerse, salió por la ventanilla del vehículo en movimiento e intentó saltar la mediana.

El hombre tropezó y, al incorporarse, fue embestido por un auto que circulaba a gran velocidad; segundos después otro vehículo también lo alcanzó, según imágenes de KTLA. En cabina, los presentadores reaccionaron con consternación mientras la realización pedía mantener el plano abierto para evitar primeros planos del impacto. La escena —extremadamente sensible— salió al aire antes de que el canal pudiera cortar la transmisión.

Agentes en terreno intentaron maniobras de reanimación hasta la llegada de paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, pero el deceso fue constatado en el lugar y el cuerpo quedó cubierto con una sábana en mitad de la autopista. No había otras personas dentro de la camioneta; Control de Animales fue convocado para rescatar a un perro que iba al interior (no se ha informado si resultó herido).

La autopista 110 permaneció cerrada en ambos sentidos durante seis horas mientras las unidades de investigación pericial levantaban evidencias y reconstruían la secuencia del accidente. Las autoridades no han divulgado la identidad del fallecido ni mayores detalles del caso, que quedó a cargo de los investigadores de tránsito y la policía local.

