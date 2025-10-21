;

Trump afirma que sus aliados en Medio Oriente están listos para “poner en orden a Hamás” si no respeta tregua con Israel

Según el presidente de EE.UU., en caso de no seguir el alto al fuego, el fin del grupo terrorista será “rápido, furioso y brutal”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que los países aliados en Medio Oriente están listos para enviar tropas a Gaza contra Hamás si el movimiento terrorista palestino persiste en sus presuntas violaciones del acuerdo de paz.

Todavía hay esperanza de que Hamás haga lo correcto”, expresó Trump en su plataforma Truth Social.

En caso contrario, “el fin” del grupo islamista “será rápido, furioso y brutal”, advirtió.

Según el líder republicano, los aliados en la región le “informaron explícita y claramente” y “con gran entusiasmo” que aceptarían “la oportunidad de entrar en Gaza con una gran fuerza para ‘poner en orden a Hamás’” si “continúa actuando mal”. Esto sucedería “a petición” de Trump.

La publicación tiene lugar en pleno viaje del vicepresidente estadounidense J.D. Vance a Israel para apoyar las gestiones de dos importantes enviados especiales de Washington con miras a consolidar el plan de paz de Trump, tras un ataque de Hamás contra tropas israelíes.

Todavía no”, declaró Trump en su mensaje, en alusión a las supuestas solicitudes de Israel y otros países vecinos para entrar en Gaza.

