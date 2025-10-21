VIDEOS. Estuvo cerca de llegar a la U y ahora protagoniza un escándalo en Argentina: casi se va a las manos con un hincha
Tras la derrota de Atlético Tucumán, Leandro Díaz pidió que le abrieran una puerta del palco para pelear mano a mano con un fanático.
Leandro Díaz, delantero que estuvo cerca de fichar en la U. de Chile a principio de año, protagonizó un escándalo anoche tras el triunfo de San Lorenzo ante Atlético Tucumán en el torneo argentino.
A la salida de la cancha, el atacante trasandino estalló con los hinchas de Atlético Tucumán que estaban insultando al equipo por la derrota. Y en vez de meterse al túnel, decidió ir a encarar a un fanático, con quien casi se va a los golpes.
La tensión escaló a tal punto que Díaz pidió que le abrieran una puerta del palco para poder pelear mano a mano con el hincha que ya había identificado.
Bajo presión, un empleado del club buscó la llave para abrir la puerta ante las órdenes de Leandro Díaz. Afortunadamente, otros funcionaros intervinieron y evitaron que la situación pasara a mayores.
