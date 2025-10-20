Ginecóloga alerta por preocupante tendencia en mujeres: “Están dejando los anticonceptivos por desinformación”

La ginecóloga estadounidense Jackie Walters, con más de 25 años de experiencia médica, encendió las alarmas sobre una tendencia que crece entre las mujeres de la Generación Z.

Se trata de dejar los anticonceptivos hormonales debido a información errónea que circula en TikTok, Instagram y otras plataformas.

“Estoy viendo a muchas pacientes jóvenes que dejan de usar métodos anticonceptivos porque creen en lo que ven en redes sociales”, señaló Walters al diario New York Post.

Según la profesional, videos virales e influencers están difundiendo mitos sin base científica sobre los anticonceptivos orales, inyectables e intrauterinos (DIU).

Algunos incluso aseguran —falsamente— que las píldoras “cambian las preferencias sexuales” o “provocan infertilidad a largo plazo”.

Además, un sondeo realizado en 2024 reveló que una de cada siete mujeres entre 18 y 25 años ha cambiado o considerado cambiar su método anticonceptivo tras ver algo en redes sociales.

La doctora aclaró que estas afirmaciones no tienen respaldo científico, y que las píldoras anticonceptivas llevan décadas demostrando su eficacia y seguridad.

“Uno de los errores más comunes que escucho es que el uso prolongado del anticonceptivo impide quedar embarazada después. Pero cuando se deja el tratamiento, el cuerpo vuelve a su estado natural”, explicó Walters.

Incluso, según estudios citados por la especialista, alrededor del 80% de las mujeres logran concebir dentro del primer año tras suspender los anticonceptivos hormonales, una tasa similar a la del resto de la población.