La comunidad del Colegio Rafael Sanhueza, al que asistía Esteban Hermosilla, el niño que falleció este lunes en un trágico accidente en Recoleta, se declaró “conmocionada” por la tragedia.

El furgón escolar en el que viajaba fue impactado por un automóvil que huía tras cometer un robo, dejando además cinco estudiantes con lesiones leves, junto al conductor del vehículo escolar y su hija, todos trasladados a centros de salud y fuera de riesgo vital.

La directora del establecimiento, Karen Díaz, expresó: “Como comunidad estamos conmocionados y dedicamos toda nuestra energía a acompañar a la familia, especialmente a los padres y hermanos de Esteban, a los estudiantes accidentados, sus familias, compañeros y profesores, que hoy están afectados por este triste acontecimiento”.

Suspendieron las clases del martes

Como medida de contención emocional y organización interna, el colegio suspendió las clases y actividades programadas para este martes, aunque permanecerá abierto para quienes necesiten asistencia, con el equipo docente disponible para apoyar a los estudiantes.

La comunidad educativa también agradeció la ayuda inmediata en el lugar del accidente: “Agradecemos de corazón a todos quienes pudieron apoyar las labores de rescate de nuestros estudiantes, tanto docentes como directivos y vecinos del sector”.