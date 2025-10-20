“Ya no se puede caminar tranquilo”: vecinos denuncian que Parque Forestal es un barrio peligroso

Durante el día, el Parque Forestal luce como uno de los espacios más icónicos y transitados del centro de Santiago. Pero, cuando cae la noche, el panorama cambia drásticamente.

De acuerdo con un reportaje emitido por T13, las calles patrimoniales del sector se han convertido en escenario de delitos, riñas y vandalismo, afectando tanto a vecinos como a visitantes.

“No hay seguridad como antes. En la noche cambian las personas que circulan por el parque”, comentó una residente del sector al medio.

La “jauría” que aterroriza a Bellavista

El reportaje reveló que grupos de delincuentes organizados, conocidos por los vecinos como “la jauría”, se desplazan entre Barrio Bellavista y Parque Forestal, atacando a transeúntes y automovilistas.

Incluso, en algunos registros se observa cómo sujetos armados con cuchillos asaltan y agreden a personas, o se enfrentan entre sí en las inmediaciones del Puente Pío Nono.

“Caminar por aquí de noche es muy arriesgado, uno no sabe con qué se puede encontrar detrás de los árboles”, señaló otro vecino.

Frente a la sensación de inseguridad, algunos residentes han planteado la posibilidad de cerrar el Parque Forestal durante las noches, una medida que divide opiniones.

Por otro lado, desde el municipio de Santiago reconocen el problema y aseguran haber duplicado la dotación de seguridad comunal, pasando de 250 a más de 600 funcionarios. Sin embargo, admiten que “falta mucho por hacer”.