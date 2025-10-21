;

VIDEO. Barcelona vapulea al Olympiacos en el regreso de la Champions League y mete miedo al Real Madrid a días del Clásico

El cuadro ‘catalán’ goleó con actuación estelar de Fermín López.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alex Caparros

Este martes volvió la Champions League con el inicio de la fase de liga, y el Barcelona se recompuso de la mejor manera tras su última derrota ante el PSG.

Los dirigidos por Hansi Flick golearon 6-1 al Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuïc y ya comienzan a pensar en el Clásico contra el Real Madrid del próximo domingo.

Los goles fueron anotados por Lamine Yamal (68′), doblete de Marcus Rashford (74′ y 79′) y Fermín López, quien firmó un hat-trick (7′, 39′ y 76′). Para la visita descontó Ayoub El Kaabi (53′).

Revisa también:

ADN

Con este triunfo, el Barcelona alcanzó la séptima posición de la tabla con 6 unidades, mientras que Olympiacos ocupa el puesto 32 con solo 1 punto.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad