Este martes volvió la Champions League con el inicio de la fase de liga, y el Barcelona se recompuso de la mejor manera tras su última derrota ante el PSG.

Los dirigidos por Hansi Flick golearon 6-1 al Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuïc y ya comienzan a pensar en el Clásico contra el Real Madrid del próximo domingo.

Los goles fueron anotados por Lamine Yamal (68′), doblete de Marcus Rashford (74′ y 79′) y Fermín López, quien firmó un hat-trick (7′, 39′ y 76′). Para la visita descontó Ayoub El Kaabi (53′).

Con este triunfo, el Barcelona alcanzó la séptima posición de la tabla con 6 unidades, mientras que Olympiacos ocupa el puesto 32 con solo 1 punto.