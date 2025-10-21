Fiscalía presentará cargos por homicidio tras accidente en Recoleta que dejó un niño fallecido

Conmoción generó un trágico accidente registrado en Recoleta, donde un furgón escolar volcó tras ser chocado por un automóvil en el que se trasladaban dos ladrones que minutos antes habían asaltado a un adolescente, provocando la muerte de un niño de 11 años.

El vehículo escolar trasladaba a otros cinco estudiantes de entre 5 y 11 años, quienes resultaron con diversas lesiones, mientras que el conductor y su hija, quien era la auxiliar del furgón, terminaron heridos de gravedad.

Por ello, la Fiscalía se prepara para presentar este martes cargos por homicidio contra las personas detenidas. Así lo dio cuenta el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana.

“La idea del Ministerio Público es que no se les comunique cargos por cuasidelito de homicidio, sino que directamente por homicidio“, señaló, agregando que ”el reproche que se les formule debe ser el más alto“.

Las clases en la escuela Rafael Sanhueza de Recoleta, donde estudiaba el menor fallecido, fueron suspendidas para hoy martes, y se adelantó que durante esta semana se realizarán jornadas de reflexión y contención.

En tanto, los dos sujetos detenidos acusados de originar el accidente pasarán hoy a control de detención y posterior formalización.

Finalmente, también se investiga un caso de usurpación de funciones, ya que un adulto mayor de 76 años persiguió a los asaltantes en su auto, provocando esta persecución.

El hombre mantenía piochas de Carabineros, una corbata igual o similar a la del personal uniformado, una baliza en el vehículo y portaba bastón retráctil. Además, se sabe de él que el año 2010 ya habría sido detenido por el mismo tipo de delito.