;

VIDEO. Concejala republicana de Maipú habría “escapado” de sesión tras acusaciones de fraude al fisco y maltrato

El tenso episodio terminó con la autoridad abandonando el recinto y pidiendo resguardo de seguridad.

Javiera Rivera

Concejala republicana de Maipú habría “escapado” de sesión tras acusaciones de fraude al fisco y maltrato

Una tensa jornada se vivió en el concejo municipal de Maipú el pasado 9 de octubre, cuando la concejala republicana Karen Garrido fue acusada por ex colaboradores de maltrato y fraude al fisco en plena sesión.

De acuerdo con The Clinic, los ex asesores Carlos Morales y Francisca Azócar irrumpieron en la reunión increpando a la concejala, quien respondió anunciando que los denunciaría por injurias y calumnias antes de retirarse del lugar.

Tras el incidente, Garrido debió ser resguardada por personal de seguridad y actualmente permanece con licencia psiquiátrica, según confirmaron fuentes del concejo y lo revelado por La Voz de Maipú.

Revisa también

ADN

Por otro lado, los ex asesores también la acusan de amenazas verbales y de presumir vínculos con internos del Tren de Aragua, lo que la concejala negó, asegurando que las denuncias tienen un trasfondo político.

“Nos ha dicho que en el campamento funciona el Tren de Aragua y que ella tiene internos que la quieren mucho, que si mueve un dedo nos puede pasar algo a nosotros o a nuestras familias”, declaró Morales.

Hasta el momento, Karen Garrido no ha entregado declaraciones públicas.

Revisa el momento

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad