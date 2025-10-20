Concejala republicana de Maipú habría “escapado” de sesión tras acusaciones de fraude al fisco y maltrato

Una tensa jornada se vivió en el concejo municipal de Maipú el pasado 9 de octubre, cuando la concejala republicana Karen Garrido fue acusada por ex colaboradores de maltrato y fraude al fisco en plena sesión.

De acuerdo con The Clinic, los ex asesores Carlos Morales y Francisca Azócar irrumpieron en la reunión increpando a la concejala, quien respondió anunciando que los denunciaría por injurias y calumnias antes de retirarse del lugar.

Tras el incidente, Garrido debió ser resguardada por personal de seguridad y actualmente permanece con licencia psiquiátrica, según confirmaron fuentes del concejo y lo revelado por La Voz de Maipú.

Por otro lado, los ex asesores también la acusan de amenazas verbales y de presumir vínculos con internos del Tren de Aragua, lo que la concejala negó, asegurando que las denuncias tienen un trasfondo político.

“Nos ha dicho que en el campamento funciona el Tren de Aragua y que ella tiene internos que la quieren mucho, que si mueve un dedo nos puede pasar algo a nosotros o a nuestras familias”, declaró Morales.

Hasta el momento, Karen Garrido no ha entregado declaraciones públicas.