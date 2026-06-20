Uno dejó tres muertos: dos accidentes de tránsito enlutan la celebración del Año Nuevo Aymara / Senapred

Durante la jornada de este sábado, en la región de Arica y Parinacota se celebró el Machaq Mara, el Año Nuevo Aymara.

Sin embargo, dicha instancia de festejo quedó ensombrecida ante dos accidentes, uno de ellos con consecuencias fatales.

Este se produjo tras una colisión de alta energía entre un camión y una camioneta tipo Porter en el kilómetro 50 de la Ruta 11-CH.

Como resultado preliminar del accidente, se registra al momento un saldo de tres personas fallecidas y una persona con lesiones de carácter grave.

En el lugar se encuentran trabajando unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y Carabineros de Chile, realizando labores de atención de la emergencia y control del tránsito.

Así mismo, desde el Senapred informaron de otro accidente en la zona: el volcamiento de un camión de procedencia boliviana en el kilómetro 101 de la Ruta 11-CH, el cual transportaba carga clasificada como UN 2211, Clase 9, correspondiente a polímeros en bolitas dilatables.

Como consecuencia del accidente, se produjo el derrame de ocho sacos de una tonelada cada uno del producto señalado, quedando esparcidos a un costado de la calzada, aunque sin personas lesionadas.