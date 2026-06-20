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Uno dejó tres muertos: dos accidentes de tránsito enlutan la celebración del Año Nuevo Aymara

Una de las colisiones, la de peores consecuencias, se produjo entre un camión y una camioneta.

Carlos Madariaga

Nayadet Oyarzún

Uno dejó tres muertos: dos accidentes de tránsito enlutan la celebración del Año Nuevo Aymara

Uno dejó tres muertos: dos accidentes de tránsito enlutan la celebración del Año Nuevo Aymara / Senapred

Durante la jornada de este sábado, en la región de Arica y Parinacota se celebró el Machaq Mara, el Año Nuevo Aymara.

Sin embargo, dicha instancia de festejo quedó ensombrecida ante dos accidentes, uno de ellos con consecuencias fatales.

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Este se produjo tras una colisión de alta energía entre un camión y una camioneta tipo Porter en el kilómetro 50 de la Ruta 11-CH.

Como resultado preliminar del accidente, se registra al momento un saldo de tres personas fallecidas y una persona con lesiones de carácter grave.

En el lugar se encuentran trabajando unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y Carabineros de Chile, realizando labores de atención de la emergencia y control del tránsito.

Así mismo, desde el Senapred informaron de otro accidente en la zona: el volcamiento de un camión de procedencia boliviana en el kilómetro 101 de la Ruta 11-CH, el cual transportaba carga clasificada como UN 2211, Clase 9, correspondiente a polímeros en bolitas dilatables.

Como consecuencia del accidente, se produjo el derrame de ocho sacos de una tonelada cada uno del producto señalado, quedando esparcidos a un costado de la calzada, aunque sin personas lesionadas.

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