Partidos del fútbol chileno hoy 21 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile?

Hoy, domingo 21 de junio, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla once partidos.

Siete de estos encuentros cerrarán la tercera fecha de la Copa Chile 2026, donde debutarán en la instancia los elencos de Primera División, y otros cuatro culminarán la undécima jornada de la Segunda División.

Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 21 de junio arancará al mediodía en el Claro Arena, donde Atlético Colina jugará ante Brujas de Salamanca, con arbitraje de Brenda Cisternas.

Tras ello, habrá tres compromisos en paralelo desde las 16:00 horas. Uno será en el estadio Diaguitas, donde Provincial Ovalle enfrentará a Real San Joaquín. Felipe Moya será el árbitro del compromiso.

Otro será en el Federico Schwager, lugar en que Lota Schwager se medirá con Santiago Morning, con arbitraje de Rodrigo Farías.

A ellos se suma el juego en el Jorge Silva, donde Colchagua jugará ante Provincial Osorno. Oscar Ávila será el juez del compromiso. Ninguno de estos juegos tienen transmisión de TV.

Copa Chile 2026

La acción por este torneo arrancará a las 12:30 horas, con dos choques en simultáneo. Uno será en Talcahuano, donde Huachipato enfrentará a Deportes Puerto Montt. Nicolás Pozo será el juez del compromiso, que sera transmisión de TNT Sports Premium.

El otro se disputará en el Municipal de Mejillones, cuando Deportes Antofagasta juegue ante Deportes La Serena. Reiniero Alvarado dirigirá el compromiso, que no tendrá transmisión de TV.

Luego, desde las 15:00 horas, habrá otros dos juegos en paralelo. En uno, Deportes Temuco jugará ante Deportes Concepción, juego que será arbitrado por Francisco Gaggero y tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

El otro será en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera recibirá a Unión San Felipe, partido que no tendrá TV y será dirigido por Nicolás Millas.

Tras ello, a las 17:30 horas, U de Chile jugará ante Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Manuel Vergara será quien imparta justicia en un duelo que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de jornada se dará a las 20:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente, lugar en que O’Higgins se medirá con Unión Española, juego que tendrá como árbitro a Matías Assadi y transmisión de TNT Sports Premium.