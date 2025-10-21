Abren sumario por presunta agresión de directora de colegio de La Florida a niño TEA de 6 años

Luego de que los padres de un niño de 6 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denunciaran agresiones por parte de la directora de un colegio municipal en la comuna de La Florida, se anunció un sumario investigativo por este caso.

Sandra Núñez, encargada del Programa de Integración Escolar (PIE) de la Corporación Municipal, detalló que “en cuanto fuimos informados de los hechos ocurridos en el Colegio Santa Irene, inmediatamente tomamos contacto con el establecimiento y sus autoridades”.

“Al constatar que se trataba de una situación confusa que involucraba a un estudiante del programa de integración, la Corporación Municipal de la Florida activó todos sus protocolos para recabar los antecedentes necesarios e iniciar una investigación sumaria”, prosiguió.

En esa línea, la encargada del PIE en La Florida manifestó que “el día 15 (de octubre) fuimos notificados sobre la denuncia interpuesta en la Superintendencia de Educación y desde ese momento nos pusimos a disposición para aclarar los hechos“.

Además, afirmaron que la comuna “posee un sello inclusivo, razón por la cual somos enfáticos en señalar que siempre nos preocupamos por el bienestar físico y psicológico de nuestros y nuestras estudiantes".

“Si por alguna razón esta vez se hubiera incumplido en alguna medida, no les quepa la duda que actuaremos con rigurosidad y compromiso que amerita esta situación”, cerró Núñez.