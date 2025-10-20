Denuncian que directora de colegio de La Florida agredió a niño de 6 años diagnosticado con TEA

Los padres de un niño de 6 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) dieron a conocer una denuncia por agresión que afectó a su hijo al interior de un colegio municipal en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Según los antecedentes preliminares revelados a 24 Horas, el hecho ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando el menor sostuvo una discusión con un compañero y posteriormente se descompensó.

Fue en ese momento en que la directora del recinto habría tironeado al niño desde una reja. Una acción que no corresponde, ya que la situación debió ser abordada por los especialistas del Programa de Integración Escolar (PIE).

Solicitan antecedentes al colegio

Tras esto, se presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación, la cual confirmó su recepción e informaron que se están investigando los hechos en la Dirección Regional Metropolitana bajo el marco de la ley TEA, consignó el medio antes citado.