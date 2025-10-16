;

Tres alumnas intoxicadas por “queques de marihuana” en colegio de La Florida

Las menores presentaron desorientación y taquicardia; CITUC alerta que estos cuadros “pueden llegar al coma” en jóvenes.

Tres estudiantes menores de edad de un liceo de La Florida terminaron intoxicadas tras consumir queques elaborados con marihuana que, según la denuncia del establecimiento, fueron vendidos por un alumno de 18 años.

La compra se realizó cerca del mediodía; minutos después, las menores presentaron desorientación y taquicardia, por lo que fueron trasladadas al Cesfam cercano, donde permanecieron en observación hasta la tarde.

El liceo ingresó una denuncia a la Fiscalía y Carabineros detuvo al presunto vendedor dentro del recinto. Paralelamente, se activaron los protocolos internos y de salud para resguardar a la comunidad escolar, reporta 24 Horas.

Juan Carlos Ríos, director ejecutivo del CITUC, advirtió sobre la gravedad de estos cuadros en población adolescente: “Los efectos pueden aumentar, incluso llegando al coma en un paciente, sobre todo joven”. Añadió que “en la actualidad, en el centro toxicológico, lo que estamos observando es un aumento de este tipo de intoxicación, algo preocupante”.

El caso reaviva la alerta por la circulación de comestibles con cannabis en contextos escolares y la necesidad de reforzar la prevención, la educación de riesgos y los controles en el entorno de los establecimientos.

