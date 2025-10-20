Tras partido de fútbol: hombre muere apuñalado durante riña en El Bosque

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la noche de este domingo, un hombre de 34 años murió tras ser apuñalado en medio de una riña entre vecinos en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

Concretamente, el hecho ocurrió en la intersección de calle Las Parcelas con Río Rapel, luego de una discusión que se habría originado por un partido de fútbol.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, la víctima se vio enfrentada a otras dos personas, una de las cuales lo atacó con un arma blanca . Gravemente herido, fue trasladado al Hospital El Pino, donde finalmente falleció.

La persona fallecida era padre de tres menores de edad, según informaron las autoridades, que investigan las circunstancias exactas de la agresión y el paradero de los involucrados.