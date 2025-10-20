Homicidio en San Bernardo: hombre muere tras recibir un disparo en la cabeza

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante las últimas horas de este domingo, un hombre fue asesinado a balazos en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

En concreto, la víctima llegó en automóvil junto a un acompañante hasta un condominio de edificios residenciales, donde fue interceptado por cuatro sujetos, según el relato de testigos.

En el lugar se escucharon al menos cuatro disparos; uno de ellos impactó en la cabeza de la víctima , quien falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

El hecho ocurrió en el sector de Camino Navarra, a la altura de la Ruta 5 Sur y frente al Hospital El Pino, donde finalmente la víctima falleció.

Por su parte, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI trabaja en el sitio junto a ECOH —equipo especializado en crimen organizado del Ministerio Público— para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Como antecedente, la semana pasada personal policial llegó a este mismo sector para detener a Juan Beltrán, de 43 años, investigado por la desaparición de la joven Cristina Aguilera, vista por última vez el 4 de octubre.