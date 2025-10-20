;

Tras aviso de bomba: autoridades llaman a reconfirmar horarios de vuelos por operativo en el Aeropuerto de Santiago

Un hombre de nacionalidad uruguaya dio este aviso mientras se encontraba en proceso de embarque.

Un operativo policial se realiza a esta hora en el Aeropuerto de Santiago, luego de que un pasajero diera un aviso de bomba mientras esperaba para abordar un vuelo a Puerto Montt.

Según detalló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 218 pasajeros del vuelo fueron desembarcados debido al protocolo de seguridad que se desplegó en el terminal aéreo.

Según pudo conocer Radio ADN, la persona que dio el aviso de bomba es un hombre de 58 años, de nacionalidad uruguaya, y que se encuentra detenido por la Policía de Investigaciones.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios que tienen vuelos para esta jornada a reconfirmar los horarios.

Esto ya que debido al operativo en el aeropuerto, los aviones podrían ver modificado su horario de despegue.

“ATENCIÓN pasajeros que tienen itinerarios en Aeropuerto de Santiago. Se recomienda reconfirmar horarios de vuelos antes de ir a la terminal área en Pudahuel”, señalaron.

