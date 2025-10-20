Marco y Esteban Grimalt ya tienen rivales para el Mundial de Voleibol Playa
Los primos disputarán la cita planetaria en Adelaida durante el mes de noviembre.
Marco y Esteban Grimalt estarán participando en el Mundial de voleibol playa 2025.
En Adelaida, Australia, los primos nacionales disputarán la cita planetaria de la especialidad entre el 14 y 23 de noviembre.
Durante los últimos días, la Federación Internacional de Voleibol Playa (FIVB, por sus siglas en inglés) oficializó los grupos del torneo mundial.
Los primos Marco y Esteban Grimalt quedaron en el grupo L, donde competirán contra duplas de Australia (Nicolaidis / Carracher), Francia (Bassereau / Aye) y Marruecos (Iliyas / El Gharouti).
El estreno será el 14 de noviembre, contra Francia; el 15 de noviembre enfrentarán a Australia; y cerrarán la fase grupal el 16 de noviembre ante Marruecos.
