Marco y Esteban Grimalt ya tienen rivales para el Mundial de Voleibol Playa

Los primos disputarán la cita planetaria en Adelaida durante el mes de noviembre.

Carlos Madariaga

Marco y Esteban Grimalt ya tienen rivales para el Mundial de Voleibol Playa

Marco y Esteban Grimalt ya tienen rivales para el Mundial de Voleibol Playa / Icon Sportswire

Marco y Esteban Grimalt estarán participando en el Mundial de voleibol playa 2025.

En Adelaida, Australia, los primos nacionales disputarán la cita planetaria de la especialidad entre el 14 y 23 de noviembre.

Durante los últimos días, la Federación Internacional de Voleibol Playa (FIVB, por sus siglas en inglés) oficializó los grupos del torneo mundial.

Los primos Marco y Esteban Grimalt quedaron en el grupo L, donde competirán contra duplas de Australia (Nicolaidis / Carracher), Francia (Bassereau / Aye) y Marruecos (Iliyas / El Gharouti).

El estreno será el 14 de noviembre, contra Francia; el 15 de noviembre enfrentarán a Australia; y cerrarán la fase grupal el 16 de noviembre ante Marruecos.

