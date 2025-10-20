Luego de que un pasajero diera un aviso de bomba, se activó el protocolo de emergencia en el Aeropuerto de Santiago, lo que provocó que 218 pasajeros, con destino a Puerto Montt, fueron desembarcados.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios que tienen vuelos para esta jornada a reconfirmar los horarios, ya que debido al operativo, los aviones podrían ver modificada su salida del terminal aéreo.

En ese sentido, un reconocido tiktoker que se dedica a crear videos gastronómicos, de panoramas y viajes, iba a bordo de la aeronave en cuestión, y reveló lo sucedido durante el operativo.

A través de sus redes sociales, Jesuslandia.cl relató lo sucedido en el Aeropuerto de Santiago. “Nos bajaron de ese avión por alerta de explosivo”, partió relatando.

El creador de contenido reveló que “el Sernatur me seleccionó a mí junto a otros creadores de contenido para que nos fuéramos una semana al sur de Chile para grabar todos los destinos turísticos y promoverlos durante la temporada de verano".

“Y bueno, aquí estamos en el aeropuerto, llegamos tempranito, hicimos el check-in, ingresamos todas las maletas y una vez que estábamos dentro del avión nos dicen ‘tienen que bajar todos del avión porque hay una alerta de explosivo’“, complementó.

“Sí, un pasajero dijo que en su maleta iba un explosivo. Y bueno, aquí estamos, nos bajaron a todos. Ahora están revisando todas las maletas del avión y ahí nos van a reprogramar el vuelo”, afirmó.