Con aforo limitado: cambian horario para el choque de Colo Colo ante Deportes Limache / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Por estos días, el plantel de Colo Colo descansa, tomando en cuenta que el DT albo, Fernando Ortiz, les dio dos días libres luego de la derrota ante Coquimbo Unido.

Esto porque el “Cacique” recién volverá a competir el lunes 27 de octubre, cuando reciban a Deportes Limache en el estadio Monumental.

Originalmente, el partido estaba agendado a las 20:00 horas, pero según información de ADN Deportes, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana adelantó el juego para las 18:00 horas.

Además, se aprobó un aforo para este encuentro de 31.000 personas, reiterando la restricción de acceso que se mantiene tras los incidentes que marcaron el último Superclásico, donde jugaron ante la U de Chile con 45 mil fanáticos en las tribunas.

Al margen de estas particularidades, Colo Colo precisa imponerse a Deportes Limache con tal de seguir batallando por un cupo en torneos internacionales en 2026.