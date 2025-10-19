La noche del sábado recién pasado, en Colombia, se llevó a cabo el evento Stream Fighters, una velada de boxeo de influencers organizada por el streamer Westcol, que tuvo a un chileno como gran protagonista de la jornada.

Se trata de Cristóbal Álvarez, más conocido como “Shelao", quien puso a todo el público de pie con su desempeño ante el local "Belosmaki".

Cuando apenas transcurrían cinco segundos del segundo round, el chileno sorprendió a su rival girando hacia la izquierda con las manos abajo, lo que aprovechó para lanzar un potente derechazo que impactó de lleno en el rostro de su oponente, enviándolo a la lona sin posibilidad de levantarse.

“Shelao” se llevó el combate por nocaut, logrando reponerse tras un historial de dos derrotas consecutivas en veladas de influencers. Además, se embolsó un premio de 13 mil dólares por su destacada actuación.

El evento también contó con la participación de otro chileno entre sus boxeadores. Joaquín Pérez, conocido en redes sociales como “Byking", no corrió con la misma suerte que su compatriota y cayó por decisión ante el dominicano "The Nino".