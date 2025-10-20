No es el león: revelan cuál es el depredador más temido para los animales salvajes en África

Durante décadas, los leones han sido considerados el máximo símbolo de poder y miedo en la naturaleza africana. Sin embargo, un nuevo estudio reveló que no son los animales que más aterrorizan a la fauna de la sabana.

Investigadores de la Universidad de Western Ontario, en Canadá, analizaron más de 10.000 grabaciones de animales salvajes en el Parque Nacional Kruger, una de las reservas más grandes y biodiversas del continente.

“Los leones son los cazadores en grupo más grandes del planeta, por lo tanto, deberían ser los más temidos. Pero descubrimos que no es así”, explicó el biólogo Michael Clinchy, autor principal del estudio, citado por ScienceAlert.

El equipo de científicos reprodujo distintos sonidos en abrevaderos del Parque Kruger: voces humanas en varios idiomas locales, rugidos de leones y ruidos de caza, como ladridos o disparos.

En casi todos los casos, los resultados fueron contundentes: el 95% de los animales reaccionó con más miedo al escuchar personas hablando que al oír rugidos de leones.

“Fue específicamente el sonido de las voces humanas lo que provocó la mayor huida”, detallaron los investigadores en la revista Current Biology.

Elefantes, jirafas, rinocerontes, cebras, leopardos y hasta hienas duplicaron sus probabilidades de escapar cuando oían voces humanas, demostrando que el temor hacia nuestra especie está profundamente arraigado.