Renca celebra el Día de los Cerros 2025: 200 hectáreas para reconectar con la naturaleza

Este domingo 19 de octubre, Renca será sede del Día de los Cerros 2025 en el Parque Metropolitano Cerros de Renca: una jornada gratuita para reconectar con la naturaleza, recorrer senderos y miradores, y conocer la rica biodiversidad del macizo urbano más grande en formación de la capital. La actividad es organizada por la Fundación Cerros Isla y la Municipalidad de Renca.

La programación contempla Expo Plantas, feria de artesanía, Expo Montaña, trekking guiado de observación de flora y fauna con la agrupación Renca Nativa y cuadrillas de voluntariado para limpieza de senderos. Este año, el acento estará en la inclusión, con actividades diseñadas para garantizar la participación de personas con discapacidad y reforzar la equidad en el acceso a espacios naturales.

Con 200 hectáreas, el Parque Metropolitano Cerros de Renca es una de las apuestas urbanas y ambientales más relevantes de la Región Metropolitana. En marcha está el “Plan Maestro del Agua”: reutilización de aguas tratadas de empresas privadas para regar más de 90 hectáreas de reforestación, una solución clave ante la crisis hídrica que también eleva en hasta 5°C las temperaturas locales respecto de otras zonas de Santiago.

“Este domingo, Renca vuelve a demostrar que el futuro de nuestras ciudades se construye con inclusión, sustentabilidad y comunidad… levantar este parque no solo es un proyecto ambicioso, es un acto de justicia territorial y ambiental”, destacó el alcalde Claudio Castro, invitando a vecinos y visitantes a “recorrer nuestros cerros, reconectar con la naturaleza… en Renca, los cerros se cuidan, se viven y se celebran”.

Además de caminatas, espacios culturales y recorridos educativos, el evento busca visibilizar la historia del territorio y el modelo de gestión colaborativa que impulsa el parque como pulmón verde de escala metropolitana. Inscríbete pinchando aquí.

