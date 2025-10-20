;

Mira la primera imagen de “I play Rocky”, la nueva película biográfica sobre Sylvester Stallone

El filme nos mostrará la historia detrás de “Rocky”.

José Campillay

Las diferentes productoras de Hollywood siguen trabajando en el desarrollo de películas biográficas, una tendencia muy marcada en la industria desde hace años.

Bajo este escenario, Amazon MGM Studios ha estado trabajando en un filme basado en Sylvester Stallone, específicamente en torno a la creación de Rocky.

El proyecto lleva unos meses en desarrollo y durante las últimas horas se liberó la primera imagen oficial, siendo un vistazo al actor protagonista.

Hay que recordar que el encargado de darle vida a esta joven versión de ‘Sly’ es Anthony Ippolito, quien se hizo ampliamente conocido por interpretar a Al Pacino en la serie The Offer.

Dirigida por Peter Farrelly y escrita por Peter Gamble, la cinta explora el momento en que Stallone, con apenas 29 años, afrontaba una parálisis facial parcial y problemas de dicción, mientras se empeñaba en que su guion fuera producido y él mismo interpretara al legendario boxeador.

Según la descripción oficial: la película cuenta “la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable convicción de que no solo debía escribir Rocky, sino que estaba destinado a ser Rocky Balboa”.

La premisa del largometraje se enfoca en ese punto de inflexión: Stallone rechaza ofertas que le pedían renunciar al papel principal a cambio de vender su guion por “seis cifras”.

Finalmente, decide filmar la película con un presupuesto inferior a un millón de dólares para mantener su protagonismo. El resultado fue Rocky (1976), cinta que cambió el rumbo de su carrera e hizo historia en Hollywood.

En su primera aparición, vemos a Ippolito recreando una escena icónica del cine: personificado como Rocky en un trote a orilla de la playa junto a un perro que representa a Butkus, la mascota real de Sylvester y que también apareció en el filme.

Uno de los detalles llamativos es que Ippolito consiguió el papel gracias a su propia iniciativa: luego de enterarse del proyecto, grabó por cuenta propia una audición y la envió directamente a los productores. Esa decisión, tan arriesgada como la del propio Stallone en los años 70, terminó asegurándole el rol.

Según adelantan desde la firma, seguiremos a ‘Sly’ “mucho antes de sus días de héroe de acción. Será mostrado como un actor esforzado”, que por un buen tiempo se mantuvo marginado de Hollywood.

Además de Anthony Ippolito como un joven Stallone, veremos a Stephan James como Carl Weathers (Apollo Creed) y Matt Dillon, quien dará vida al padre de Stallone, Frank Stallone Sr..

