“La ola” de Sebastián Lelio aterriza en streaming tras su paso por Cannes: cuándo y dónde ver el musical

Santiago

El director chileno Sebastián Lelio vuelve a poner la conversación social en el centro con “La ola”, un musical que aborda el acoso sexual en el mundo académico a través de Julia, una estudiante de música inmersa en el activismo.

En medio de marchas, tomas y consignas, la joven debe enfrentar un recuerdo difuso y doloroso: un encuentro con su ayudante de canto que pondrá en duda los límites del consentimiento.

Protagonizada por Daniela López, Avril Aurora, Paulina Cortés y Lola Bravo, la cinta fue producida por Fábula en coproducción con Participant y Fremantle, y escrita por Lelio junto a Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas.

Inspirada en las movilizaciones feministas que remecieron las universidades chilenas en 2018, “La ola” retrata la fuerza colectiva de un movimiento que cambió la conversación sobre el poder, la memoria y la reparación.

Su estreno en Netflix está fijado para el 13 de noviembre.